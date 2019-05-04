Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая

Избранный президент Владимир Зеленский провел встречу с председателями фракций Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

После встречи Зеленский сообщил журналистам, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, не все соглашались с этой датой.

"Дату мы сможем узнать только 14 мая на заседании ВР", - сказал Зеленский.

Участники встречи обсудили вопросы внешней и внутренней политики, взаимоотношений с парламентом.

Глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк сообщил, что Петра Порошенко на встрече не было.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая.