Ночью сожгли автомобиль секретаря Ровенского горсовета
Правоохранители расследуют умышленный поджог.
В Ровно полицейские расследуют поджог автомобиля секретаря Ровенского городского совета. Информация о том, что на ул. Летней горит внедорожник, поступила правоохранителям 4 мая около часа ночи.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль "Toyota RAV4" принадлежит частному предприятию, а арендует его 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета. Транспортное средство было припарковано на проезжей части дороги возле частного дома, где и проживает ровнянин", - говорится на сайте областной полиции.
Спасатели потушили пожар, но иномарку полностью уничтожил огонь.
Досудебное расследование начато по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.
Напомним, ранее в Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус.
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