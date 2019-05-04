Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Его предшественнику для этого понадобилось 18 лет.
Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал 2 мая получил воинское звание генерала армии.
Об этом говорится в указе президент Петра Порошенко №178/2019.
Еще четыре года назад Цигикал был полковником.
25 августа 2015 года по случаю Дня Независимости он получил первое генеральское звание. Тогда генерал-майор Цигикал был директором Департамента оперативной деятельности администрации ГПСУ.
25 мая 2017 года Цигикалу было присвоено звание генерал-лейтенанта
27 апреля 2018 года Цигикал, который к этому времени уже возглавил Погранслужбу, стал генерал-полковником.
2 мая 2019 года он получил самое высокое звание в Украине генерала армии.
Для сравнения: срок между первым генеральским званием и высшим для министра обороны Степана Полторака составил 10 лет (2005 и 2015), для начальника генштаба Вооруженных сил Украины - 8 лет (2007 и 2015), для главы Службы безопасности Украины Василия Грицака - 10 лет (2006 и 2016), для предшественника Цигикала на посту главы ГПСУ Василия Назаренко - 18 лет (1999 и 2017).
Всего в Украине было 18 генералов армии.
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