Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест

Обвинительный акт по этому уголовному делу уже находится в суде.

Суд отпустил подозреваемых в покушении на лидера С14 под домашний арест
Сергей Мазур
Фото: LB.ua

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи троих обвиняемых в покушении на координатора националистической организации С14 Сергея Мазура. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Дело по обвинению 3 лиц в совершении оконченного покушения на заказное умышленное убийство поступило в суд. Во время досудебного расследования в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 мая. 25 апреля прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения, но 26 апреля защита обвиняемых заявила отвод прокурорам.

Несмотря на то, что суд отказался удовлетворить отвод прокурора, он также и не удовлетворил ходатайство о содержании под стражей. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним, 10 октября 2018 года отец Мазура был ранен из-за брошенной в окно его дома гранаты. Следствие считает, что основной причиной покушения на отца координатора С14 Сергея Мазура является общественная деятельность его сына.

Полиция задержала 5 подозреваемых в преступлении, суд арестовал троих из них.


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