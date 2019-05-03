Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"

Хозяина дома и его супругу связали.

?Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Павло Пинзеник
Фото: Без Табу

В Глевахе под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта", главы регламентного комитета Павла Пинзеника.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николая Жуковича.

"Четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.

Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. По данным источников "Обозревателя", речь идет о 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Согласно декларации Пинзеника, у него в Глевахе есть жилой дом общей площадью 422 кв. м. Его жена задекларировала 400 тысяч долларов наличными и 1,5 млн гривен наличными. Сбережений в евро по состоянию на март у депутата не было.


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