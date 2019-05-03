Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Хозяина дома и его супругу связали.
В Глевахе под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта", главы регламентного комитета Павла Пинзеника.
Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на спикера Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николая Жуковича.
"Четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сказал он.
Сумму похищенных средств спикер полиции не назвал. По данным источников "Обозревателя", речь идет о 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро.
Согласно декларации Пинзеника, у него в Глевахе есть жилой дом общей площадью 422 кв. м. Его жена задекларировала 400 тысяч долларов наличными и 1,5 млн гривен наличными. Сбережений в евро по состоянию на март у депутата не было.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.05.2019 21:45