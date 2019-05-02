США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях

Американские ВВС нанесли удары по туннелям боевиков в горном массиве Хамрин в Ираке.

США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
Фото: twitter.com/USAFCENT

Военно-воздушные силы США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях - два самолета F-35A Lightning II нанесли удары по сети туннелей в горном массиве Хамрин, в Ираке, где боевики "Исламского государства" хранят оружие и боеприпасы.

Об этом сообщается на сайте американских ВВС.

Отмечается, что вылет истребителей осуществлялся в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), которая была начата США и их союзниками еще в 2014 году.

Истребители F-35A Lightning II были доставлены на военную базу Centcom в ОАЭ 15 апреля этого года. Они прибыли с военной базы в американском штате Юта транзитом через авиабазу "Морон" в Испании.

Самолеты F-35 пятого поколения бывают трех модификаций: А - для стандартного взлета и посадки, B - для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C - для взлета с авианосца и посадки на палубу.

Напомним, в прошлом году международная коалиция решила выделить на восстановление Ирака около $30 млрд в виде кредитов и инвестиций.


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