За незаконное использование полицейской символики теперь будут штрафовать

Размер штрафа составляет от 17 до 34 тыс. гривен.

За незаконное использование полицейской символики теперь будут штрафовать
Фото: Сергей Нужненко

С четверга, 2 мая, вступил в силу закон № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины". Он предусматривает штраф за незаконное использование полицейской символики правонарушителям.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Закон был принят 2 октября 2018 года.

В случае отсутствия уголовных действий правоохранители будут составлять административные протоколы.

Отныне ответственность предусмотрена за незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование транспорта с наименованием Национальной полиции. Это будет касаться и надписей на иностранном языке. Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 17 до 34 тыс. гривен.

Помимо этого, предусмотрена ответственность и за противоправные действия со стороны представителей органов власти, местного самоуправления, юридических и физических лиц и общественных объединений. За незаконное использование на одежде, транспорте, зданиях, бланках признаков принадлежности, наименования Национальной полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, предусмотрен штраф от 23 до 51 тысячи гривен.

За повторное правонарушение в течение года законом предусмотрено наложение штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан на физических лиц и от 68 до 85 тысяч гривен.

Напомним, 25 марта 2019 года Киевская горадминистрация, полиция и профильный комитет Киевсовета подписали трехлетний меморандум об обеспечении правопорядка и безопасности в Киеве с общественным формированием "Муниципальная стража". Личный состав "Муниципальной стражи" насчитывает более 400 человек. Сейчас это формирование помогает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность в городе путем совместного патрулирования.


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