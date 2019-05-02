Парубий подписал постановление о проведении в Киеве сессии ПА НАТО в 2020 году

Спикер заодно возглавил организационный комитет.

Парубий подписал постановление о проведении в Киеве сессии ПА НАТО в 2020 году
Фото: Слово и Дело

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. Об этом он сообщил в своем микроблоге Твиттер.

"Подписал Постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", так что 22-25 мая 2020 года в Киеве состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написан Парубий.

Підписав Постанову Верховної Ради @verkhovna_rada "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору", тож 22-25 травня 2020 року у Києві відбудеться Парламентська асамблея #НАТО @natopapress @NATO @UKRinNATO @MFA_Ukraine

— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 травня 2019 р.

Рада также решила создать организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии и назначила председателем оргкомитета спикера Рады. Комитет в двухнедельный срок должен утвердить плане мероприятий по подготовке и проведению сессии.

Кабинету Министров поручено в 2-недельный срок определиться с участием соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении сессии ПА НАТО, а также обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете парламента на 2020 год расходов на проведение этой сессии.

Напомним, 25 апреля Рада утвердила проведение весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыреЕпифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Представитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в ЮрьевкеПредставитель омбудсмена на Донбассе рассказал обстоятельства взрыва на шахте в Юрьевке
Блок рекламы


Похожие новости
Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 годуПочти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году
Умер бывший американский сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении УкраиныУмер бывший американский сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении Украины
В Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзалаВ Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала
Порошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годахПорошенко обязал предусмотреть 5% ВВП на оборону в 2020-2022 годах
Парубий пообещал не мешать сбору подписей за его отставкуПарубий пообещал не мешать сбору подписей за его отставку
Парубий поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко за честные выборыПарубий поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко за честные выборы
Генсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента УкраиныГенсек НАТО и глава Евросовета поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Порошенко утвердил план мероприятий в рамках курса Украины на ЕС и НАТОПорошенко утвердил план мероприятий в рамках курса Украины на ЕС и НАТО
Главы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за вступление Украины в НАТОГлавы МИД Турции, Польши и Румынии выступили за вступление Украины в НАТО
Военный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТОВоенный советник Зеленского осудил керченскую операцию и поддержал курс на НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости