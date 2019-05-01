На Донбассе ранены двое военных

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала дня.

?На Донбассе ранены двое военных
архивное фото
Фото: Макс Левин

С начала дня в среду, 1 мая, в ходе боевых действий на Донбассе были ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе в районе Песков использовались минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Из других видов оружия стреляли возле Новотроицкого, Лебединского, Николаевки и Гранитного.

Напомним, 30 апреля на Донбассе было 13 обстрелов. В этот день погиб боец 24 ОМБр имени Короля Данила, еще один военный был ранен.

29 апреля боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

28 апреля, на Пасху, боевики трижды за сутки открывали огонь, потерь тоже не было.


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