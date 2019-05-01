На Донбассе погиб украинский военный

Еще один военнослужащий получил ранения.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Макс Левин

Во вторник, 30 апреля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенного вооружения. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один наш защитник получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были убиты, еще трое - ранены.

С начала текущих суток боевики совершили два обстрела - в районе Лебединского и грантиного. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, представители РоSSии в трехсторонней контактной группе отказались объявлять режим тишины на время пасхальных и майских праздников.


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