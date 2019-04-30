РоSSия отзывает своего посла в Беларуси Бабича, - СМИ

Михаил Бабич не проработал на этой должности и года.

РоSSия отзывает своего посла в Беларуси Бабича, - СМИ
Михаил Бабич
Фото: zercalo.org

Посла РоSSийской Федерации в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности.

Об этом сообщило роSSийское издание "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

"Это обсуждается с прошлой недели", - рассказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с Беларусью.

Бабич не проработал на этой должности и года. Он был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Дипломатические собеседники рассказали, что решение направить господина Бабича послом принималось в Кремле. Точно так же решался и вопрос его отзыва в Москву.

Напомним, информация о том, что Кремль готовит полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для дипломатической работы в Беларуси появилась в роSSийской прессе еще в конце июня прошлого года. Подробнее о назначении новым роSSийским послом в Беларуси выходца из силовых структур читайте в материале LB.ua "Зачем Путин готовит для Лукашенко “посла войны”?".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
На выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомленияНа выборах в Индонезии почти 300 членов избиркомов умерли от переутомления
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июняГлава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания назначила нового посла в УкраинеВеликобритания назначила нового посла в Украине
Порошенко выступил против предоставления роSSиянам "святого украинского гражданства"Порошенко выступил против предоставления роSSиянам "святого украинского гражданства"
РоSSия начала открывать центры выдачи паспортов жителям ОРДЛОРоSSия начала открывать центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО
РоSSиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмыРоSSиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы
РоSSия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного спискаРоSSия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка
РоSSия провела учения по уничтожению субмарины в Черном мореРоSSия провела учения по уничтожению субмарины в Черном море
РоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛОРоSSия не будет выплачивать пенсии владельцам роSSийских паспортов в ОРДЛО
Порошенко уволил посла Украины в МолдовеПорошенко уволил посла Украины в Молдове
Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопросаЛяшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
РоSSия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на ДонбассеРоSSия отказалась объявить "пасхальное перемирие" на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости