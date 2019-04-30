В аэропорту "Борисполь" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма

Предварительно установлено, что письмо о его размещении поступило из Министерства информационной политики.

В аэропорту "Борисполь" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма
В "Борисполе" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма

В понедельник, 29 апреля, к правоохранителям обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без полуострова Крым.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Полицейские задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, а также устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.

"Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.

В начале марта Google начал показывать Крым как роSSийскую территорию для пользователей из РФ. В связи с этим посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не распространять дезинформацию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
США выходят из Договора о торговле оружиемСША выходят из Договора о торговле оружием
Лукашенко досрочно покинул саммит в КитаеЛукашенко досрочно покинул саммит в Китае
РоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к ЗеленскомуРоSSийские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июняГлава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Бирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикойБирюков: "порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой
Блок рекламы


Похожие новости
В оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalmВ оккупации Крыма участвовал 519-й дивизион кораблей-разведчиков ВС РФ, - InformNapalm
Экс-нардеп Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"Экс-нардеп Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"
Штаб Зеленского опубликовал видеоролик, уточняющий время "дебатов на стадионе"
РоSSия предупредила НАТО о возможном конфликте с УкраинойРоSSия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Главе Госрезерва вручили обвинительный акт в аэропортуГлаве Госрезерва вручили обвинительный акт в аэропорту
В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧСВ день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"
Полиция Крыма объявила подозрение двум участникам оккупации полуостроваПолиция Крыма объявила подозрение двум участникам оккупации полуострова
В Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток арестаВ Симферополе экс-президента Крыма отпустили после двух суток ареста
General-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с ПутинымGeneral-Anzeiger: Меркель впервые после аннексии Крыма может приехать на "Петербургский диалог" с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости