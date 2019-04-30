В аэропорту "Борисполь" транслировался видеоролик с Украиной без Крыма

Предварительно установлено, что письмо о его размещении поступило из Министерства информационной политики.

В понедельник, 29 апреля, к правоохранителям обратился один из пассажиров международного аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без полуострова Крым.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Полицейские задокументировали факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, а также устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.

"Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

Напомним, РоSSия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве .