В Норвегии рыбаки обнаружили дрессированную белуху с ремнем для GoPro
Существует версия, что кита тренировали роSSийские военные.
В регионе Финнмарк на севере Норвегии местные рыбаки заметили белуху, обтянутую ремнем для видеокамеры GoPro и надписью "Снаряжение Санкт-Петербург" на пластиковой застежке.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на норвежский телеканал NRK.
Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля, когда он рыбачил возле острова Ингё, к их лодке подплыла белуха. На животном был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день. По словам рыбака, белуха приручена и позволяла себя гладить. Рыбаки считают, что животное подплыло к людям, потому что нуждалось в помощи. После освобождения от ремня кит сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл.
По словам морского биолога, профессора Ойдина Рикардсена из Университета Тромсе, такая "маркировка" не используется учеными ни в Норвегии, ни в РоSSии. Он предположил, что белуха могла принадлежать роSSийскому Северному флоту. По его словам, он разговаривал на эту тему с несколькими роSSийскими учеными, и те подтвердили, что в РоSSии приручают и дрессируют китов, которые иногда "сбегают" с базы роSSийского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков, отметил норвежский ученый.
Сотрудник норвежского Института морских исследований Мартин Бю (Martin Biuw) в комментарии CNN подтвердил, что животное очевидно было дрессированное.
"Совершенно ясно, что кит ищет лодку и что он привык к лодкам. Кит поднимается с головой над водой, открывая рот, что говорит о том, что он рассчитывает получить рыбу в качестве награды", - заявил он.
Такое обучение, по его словам, "не проводится исследователями или кем-либо еще в Норвегии или Гренландии. Исследователи там не используют ремни".
Ученый подчеркнул, что делать утверждения о том, для чего тренировался кит, было бы "чистой спекуляцией", но добавил: "Мы знаем, что роSSийские военные в годы холодной войны готовили белух для обнаружения мин или старых торпед".
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