Кулеба обсудил войну в Украине с главой МИД Норвегии

Министры согласились, что РоSSия угрожает не только Украине, но и другим странам Европы, информирует ZN.ua.

Кулеба обсудил войну в Украине с главой МИД Норвегии
© МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в Украине, а также согласовали сотрудничество, которое поможет прекратить вооруженную агрессию РоSSии.

На своей странице в Twitter Кулеба отметил, что полномасштабное вторжение РФ грозит не только Украине, но и всей Европе.

«Встретились с Анникен Гуйтфельдт в Киеве. Обсудили многие вещи, которые Украина и Норвегия могут сделать вместе. Благодарны Норвегии за постоянную поддержку. Мы разделяем убеждение, что война РоSSии представляет угрозу не только Украине, но и Норвегии и другим европейским государствам. Мы противодействуем этому вместе», - говорится в заявлении министра.


Александр Кричковский, ZN.ua

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