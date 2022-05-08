Кулеба обсудил войну в Украине с главой МИД Норвегии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в Украине, а также согласовали сотрудничество, которое поможет прекратить вооруженную агрессию РоSSии.

На своей странице в Twitter Кулеба отметил, что полномасштабное вторжение РФ грозит не только Украине, но и всей Европе.