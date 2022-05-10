Во временно занятом Изюме под завалами дома обнаружили 44 тела мирных жителей – глава Харьковской ОВА

Оккупанты уничтожили дом еще в марте.

Во временно занятом Изюме под завалами дома обнаружили 44 тела мирных жителей – глава Харьковской ОВА
© ГСЧС Украины

Во временно занятом россиянами Изюме Харьковской области под завалами дома, уничтоженного врагом еще в марте, обнаружили тела 44 погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских. Это очередное ужасное военное преступление роSSийских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!» – говорится в сообщении.

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