Военные обнаружили два эвакуационных автобуса возле Попасной, которые расстреляли оккупанты

Подробности происшествия рассказал волонтер, которому удалось вырваться.

Военные обнаружили два эвакуационных автобуса возле Попасной, которые расстреляли оккупанты
Попасная
Фото: Сергей Гайдай Telegram

Украинские военные смогли попасть на место пропажи двух эвакуационных автобусов возле Попасной на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Один автобус расстреляли оккупанты, в нем есть следы крови, но людей там нет. Другой автобус скрылся — с водителем связи тоже нет.

Подробности происшествия рассказал волонтер, которому удалось вырваться. Он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится. В Попасной ситуация сверхтяжелая, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще много мирных людей.

Ранее в Попасной в Луганской области роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.

Напомним, что из Лисичанска представители украинской власти 30 апреля эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятеро.

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