Военные обнаружили два эвакуационных автобуса возле Попасной, которые расстреляли оккупанты
Подробности происшествия рассказал волонтер, которому удалось вырваться.
Украинские военные смогли попасть на место пропажи двух эвакуационных автобусов возле Попасной на Луганщине.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Один автобус расстреляли оккупанты, в нем есть следы крови, но людей там нет. Другой автобус скрылся — с водителем связи тоже нет.
Подробности происшествия рассказал волонтер, которому удалось вырваться. Он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится. В Попасной ситуация сверхтяжелая, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще много мирных людей.
Ранее в Попасной в Луганской области роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса.
Напомним, что из Лисичанска представители украинской власти 30 апреля эвакуировали 35 жителей, среди которых дети, из Северодонецка – пятеро.