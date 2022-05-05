На вокзале освобожденного Тростянца обнаружили штаб и застенку роSSийских военных

На вокзале города Тростянец Сумской области, который месяц пережил под оккупацией и был освобожден в конце марта, обнаружили место, где роSSийские военные обустроили себе штаб и застенку. Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко побывал там вместе с председателем правления "Укрзализниці" Александром Камишиным и собственными глазами увидели следы, которые после себя оставили оккупанты.

“Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале возле туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки – русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia”, – написал Лещенко.

На стене в комнате отдыха на втором этаже захватчики нарисовали карту военной операции, где нецензурной бранью откликнулись в адрес 93-й бригады "Холодный Яр". Интересно, что именно эта бригада ВСУ выгнала росиян из Тростянца.

"Только на днях были обнаружены последние остатки тела одного из захватчиков – оторванную ногу. Нашли ее… на крыше вокзала”, – добавил Лещенко, подчеркнув, что железная дорога планирует всех удивить темпами восстановления инфраструктуры.