На вокзале освобожденного Тростянца обнаружили штаб и застенку роSSийских военных

На крыше вокзала нашли оторванную ногу одного из захватчиков, информирует ZN.ua.

На вокзале освобожденного Тростянца обнаружили штаб и застенку роSSийских военных
© Укрзализниця

На вокзале города Тростянец Сумской области, который месяц пережил под оккупацией и был освобожден в конце марта, обнаружили место, где роSSийские военные обустроили себе штаб и застенку. Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко побывал там вместе с председателем правления "Укрзализниці" Александром Камишиным и собственными глазами увидели следы, которые после себя оставили оккупанты.

“Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале возле туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки – русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia”, – написал Лещенко.

На стене в комнате отдыха на втором этаже захватчики нарисовали карту военной операции, где нецензурной бранью откликнулись в адрес 93-й бригады "Холодный Яр". Интересно, что именно эта бригада ВСУ выгнала росиян из Тростянца.

"Только на днях были обнаружены последние остатки тела одного из захватчиков – оторванную ногу. Нашли ее… на крыше вокзала”, – добавил Лещенко, подчеркнув, что железная дорога планирует всех удивить темпами восстановления инфраструктуры.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Разведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York TimesРазведданные США помогли украинским воинам ликвидировать ряд роSSийских генералов - New York Times
Нидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачейНидерланды будут помогать Украине привлечь к ответственности роSSийских палачей
В Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУВ Черном море три роSSийских носителя крылатых ракет готовы к осуществлению атак по Украине — Генштаб ВСУ
Войска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – ГенштабВойска РФ собрали вблизи границы на Харьковщине около 40 вертолетов, – Генштаб
Оккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 маяОккупанты рвутся к Попасной и Северодонецку: сводка Генштаба ВСУ на вечер 4 мая
На территории Приднестровья есть только около 300 боеспособных военных, ситуация там нагнетается искусственно — разведкаНа территории Приднестровья есть только около 300 боеспособных военных, ситуация там нагнетается искусственно — разведка
Враг в сутки обстрелял восемь областей, – ГенштабВраг в сутки обстрелял восемь областей, – Генштаб
На Запорожье оккупанты понесли значительные потери, более сотни убитых - ГенштабНа Запорожье оккупанты понесли значительные потери, более сотни убитых - Генштаб
Они выставляют роSSийских военных дураками – Джо Байден о ВСУОни выставляют роSSийских военных дураками – Джо Байден о ВСУ
Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракетВо Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракет
Последние новости
Подгружаем последние новости