Умер бывший американский сенатор, сыгравший ключевую роль в ядерном разоружении Украины

Экс-сенатор Лугар – один из авторов программы Нанна-Лугара.

28 апреля в США в возрасте 87 лет умер бывший американский сенатор-республиканец Ричард Лугар.

Об этом говорится на сайте научно-исследовательского института Центр Лугара.

Причина смерти - осложнения аутоиммунного неврологического заболевания.

Экс-сенатор Лугар – один из авторов программы Нанна-Лугара (официальное название - "Программа сотрудничества в уменьшении угрозы" Cooperative Threat Reduction Program ), благодаря которой были уничтожены более 7,6 тыс. ядерных боеголовок, около 2,3 тыс. баллистических ракет, 24 склада ядерных боеприпасов.

Лугар в 90-х годах сыграл ключевую роль в ядерном разоружении Украины.

В 1992 году Лугар вместе с сенатором Нанном приезжал в Киев и от имени США пообещал президенту Леониду Кравчуку десятки миллионов долларов на то, чтобы помочь Украине избавиться от ядерного оружия. В конечном итоге на эту программу США потратили около 800 миллионов долларов.

В 1968-1975 году Лугар был мэром американского города Индианаполис, а в 1977-2013 годах представлял Индиану в Сенате США .

В 1996 году Лугар баллотировался в президенты США от Республиканской партии, но проиграл праймериз Бобу Доулу.

В 2016 году президент Петр Порошенко присвоил Ричарду Лугару орден Свободы по случаю 25-й годовщины независимости Украины.