В Вознесенске военный погиб от взрыва гранаты

В городе Вознесенск Николаевской области в результате взрыва погиб 55-летний военнослужащий. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"О происшествии сообщила соседка погибшего. Услышав громкий хлопок, женщина вызвала полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. На теле погибшего эксперт обнаружил телесные повреждения, характерные для получения при срабатывании взрывного устройства", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу осколки, предположительно, от гранаты Ф-1.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, 7 апреля в Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната. У 63-летнего мужчины взрывом оторвало кисть.

6 апреля 52-летний мужчина подорвал себя на гранате в Северодонецке. Он погиб.

В этот же день в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната. Водителю оторвало руку, он погиб.

31 марта в Запорожье при взрыве гранаты погиб подросток, еще один оказался в больнице. Ребята нашли гранату, гуляя у многоэтажки.