Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским

"Максимум консультировать в чем-то".

Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Фото: стоп-кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский готов консультировать новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью роSSийскому НТВ, передает РБК-Украина.

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", - отметил Коломойский.

По словам бизнесмена, последний раз он созванивался с Зеленским дня два-три назад.

Он также прокомментировал, в каком статусе готов работать с будущим президентом Украины.

"Ну, максимум консультировать в чем-то его", - подчеркнул Коломойский.

Напомним, олигарх с сентября 2018 живет в Израиле. Он пообещал вернуться в Украину после фициального обнародования результатов президентских выборов.

Во втором туре за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей, за его оппонента Владимира Зеленского - 73,22%.

ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля.


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