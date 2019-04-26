У Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

Разумков обвинил ЦИК в затягивании процесса обнародования результатов выборов.

У Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
Фото: Макс Требухов

Роспуск Верховной Рады возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет.

Об этом заявил спикер и политтехнолог штаба победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Роспуск возможен, потому что по состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из 2 фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226. К Андрею Парубию обращалось миллион организаций, писали письма, просили предоставить поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию. Письма приходили - ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

При этом он указал, что есть определенные временные ограничения – Верховная Рада не может быть распущена, по разным оценкам юристов, позднее 27 мая.

Дмитрий Разумков выразил мнение, что Центральная избирательная комиссия затягивает процесс обнародования результатов выборов, затем Верховная Рада будет затягивать процесс назначения даты инаугурации, чтобы "он попал после крайнего срока, когда Рада может быть распущена".

Ранее Зеленский записал видеоролик, в котором обвинил ЦВК в затягивании оглашения результатов выборов, чтобы он не смог распустить Верховную Раду.

В ЦИК сообщили о планах объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий.


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