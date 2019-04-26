Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд Киева в пятницу принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины совершать определенные действия относительно проведения такого конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда.

В частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Также суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.

Кроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Суд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.

Как сообщалось, в апреле Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины.

Конкурсная комиссия должна выбрать трех кандидатов, которые потом будут внесены Министерством иностранных дел в Совет Европы.

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истекает в апреле 2019 года.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.