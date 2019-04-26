Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
МИДу запрещено тестировать уровня владения участниками конкурса официальным языками СЕ.
Окружной административный суд Киева в пятницу принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины совершать определенные действия относительно проведения такого конкурса.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда.
В частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.
Также суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.
Кроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.
Суд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.
Как сообщалось, в апреле Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины.
Конкурсная комиссия должна выбрать трех кандидатов, которые потом будут внесены Министерством иностранных дел в Совет Европы.
С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истекает в апреле 2019 года.
Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.
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