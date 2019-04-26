Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

МИДу запрещено тестировать уровня владения участниками конкурса официальным языками СЕ.

Окружной админсуд Киева запретил комиссии проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины
Фото: Lb.ua

Окружной административный суд Киева в пятницу принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины совершать определенные действия относительно проведения такого конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда.

В частности 26 апреля суд постановил запретить конкурсной комиссии принимать документы от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проводить тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формировать и опубликовывать списки на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Также суд запретил председателю комиссии Наталье Кузнецовой представлять список кандидатов в Министерство иностранных дел для его внесения в установленном порядке в Совет Европы, а также проводить указанный конкурс.

Кроме того, МИДу запрещено проводить тестирования по определению уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Суд постановил, что процедура проведения конкурса, а именно определенные комиссией сроки для проведения конкурса, нарушает рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, тем самым не соответствуя международным стандартам.

Как сообщалось, в апреле Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины.

Конкурсная комиссия должна выбрать трех кандидатов, которые потом будут внесены Министерством иностранных дел в Совет Европы.

С 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская (ее муж - нардеп Георгий Логвинский). Срок ее полномочий истекает в апреле 2019 года.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы.


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