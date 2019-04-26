Бывший охранник Яроша записал обращение из роSSийской колонии

"Держат меня на ШИЗО... исправляться не собираюсь".

Бывший охранник Яроша записал обращение из роSSийской колонии
Александр Шумков
Фото: - FreeShumkov / Facebook

Украинский солдат Александр Шумков, которого похитили в Украине, вывезли в РоSSию и по обвинению в участии в "Правом секторе" приговорили к четырем годам колонии общего режима, записал видеообращение.

Его на своей странице в фейсбуке разместила тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

"Я здесь уже недели три, как прибыл в колонию 4 города Торжок Тверской области. Прибытие было довольно жесткое, но ничего - держусь... Я здесь являюсь особо опасным для роSSийской власти - потому держат меня на ШИЗО - штрафной изолятор, другими словами карцер... Один из сотрудников оперативных мне сказал такую фразу, прочитав письма, которые я получаю, мол, все эти письма не способствуют твоему исправлению. Ну, просто смешно, я исправляться не собираюсь", - сказал Шумков.

29-летний политзаключенный подчеркнул, что его идеи и убеждения только укрепляются. Шумков поблагодарил всех, кто занимается его судьбой и помогает его родным.

Как сообщал Укринформ, украинец Александр Шумков, осужденный в РоSSии к 4 годам общего режима по делу "Правого сектора", был избит сотрудниками СИЗО-1 в Твери во время этапирования в колонне, а затем и в тверской исправительной колонии-4 в Торжке. Об этом политзаключенный сообщил адвокату Роману Лызлову.

22 апреля Шумкова посетила адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она сообщила, что Шумкова повторно отправили в ШИЗО на 14 суток - поводом для этого послужило то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.

Правозащитники обратились с жалобой в Торжокский городской суд в связи с наложенными на Шумкова взысканиями.

Экс-охранник народного депутата Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков исчез в конце августа 2017 года. Дело о его похищении расследовало ГУ НП в области, а с 3 октября 2018 года подследственность определена за Главным следственным управлением СБУ.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ объявили приговор украинскому военнослужащему херсонцу Александру Шумкову - его приговорили к четырем годам общего режима. В роSSийском СИЗО его держали с августа 2017 года за участие в «экстремистских организациях» (в «Правом секторе») на территории Украины. В СИЗО он объявлял голодовку.

Семья Шумкова собирает средства на адвоката для подготовки подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.


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