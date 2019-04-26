В роSSийском Красноярске горит завод по производству баллистических ракет

По официальной версии, горит склад с холодильниками.

В роSSийском Красноярске происходит крупный пожар на территории завода военной техники "Красмаш". Об этом сообщают местные СМИ и пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара достигла 24 тыс. кв. м, пожару присвоен четвертый (наивысший) уровень сложности. Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Щось горить...

И не просто "щось", а "Красмаш", крупнейший в РоSSии оборонный завод, производящий баллистические ракеты, ракетоносители и прочее летающе-падающее барахло.

Як то кажуть - в добрЫй путь!? pic.twitter.com/qagOKhUIdU

— Злой Одессит (@zloy_odessit) 26 квітня 2019 р.

"Пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада. На складе хранились 50 тыс. холодильников", - сказано в сообщении.

На месте пожара работают 94 пожарных, 16 автоцистерн и пять автолестниц. По некоторым данным, пожар начался после взрыва, но официальные источники этого не подтверждают.

Сотрудников завода эвакуировали.

- В Красноярске горит завод «Красмаш», на нем производят ракеты "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех.

Так и победим весь мир - нашим русским разгильдяйством и дряхлеющей инфраструктурой. И да, #чотамваащеухохлов? pic.twitter.com/9abkhuEmAb

— Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 26 квітня 2019 р.

На место пожара направили мобильную лабораторию для замера содержания вредных веществ в воздухе.

АО "Красмаш" (Красноярский машиностроительный завод) основано в 1932 году. Производит баллистические ракеты для подводных лодок, базовые модули разгонного блока для ракет-носителей "Зенит" и "Протон".

Фото: newslab.ru
Фото: krsk.sibnovosti.ru


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