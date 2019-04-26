В роSSийском Красноярске горит завод по производству баллистических ракет

"Пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада. На складе хранились 50 тыс. холодильников", - сказано в сообщении.
На месте пожара работают 94 пожарных, 16 автоцистерн и пять автолестниц. По некоторым данным, пожар начался после взрыва, но официальные источники этого не подтверждают.
Сотрудников завода эвакуировали.
- В Красноярске горит завод «Красмаш», на нем производят ракеты "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех.
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