РоSSия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка
В перечне остаются 563 человека и 75 юрлиц.
Правительство РоSSийской Федерации 18 апреля исключило бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого из санкционного списка.
Соответствующие изменения в постановление №1300 от 1 ноября 2018 года опубликованы на роSSийском портале правовой информации.
Кроме Леонида Черновецкого из перечня исключили его сына Степана, Владимира Крылова и Владимира Локотко (гендиректор "Нового канала", муж телеведущей Ольги Фреймут).
Напомним, 1 ноября 2018 года РоSSия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.
25 декабря санкционный список против Украины расширили до 567 физлиц и 75 юрлиц.
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