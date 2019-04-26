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РоSSия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка В перечне остаются 563 человека и 75 юрлиц. Фото: obozrevatel.com Правительство РоSSийской Федерации 18 апреля исключило бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого из санкционного списка. Соответствующие изменения в постановление №1300 от 1 ноября 2018 года опубликованы на роSSийском портале правовой информации. Кроме Леонида Черновецкого из перечня исключили его сына Степана, Владимира Крылова и Владимира Локотко (гендиректор "Нового канала", муж телеведущей Ольги Фреймут). Напомним, 1 ноября 2018 года РоSSия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. 25 декабря санкционный список против Украины расширили до 567 физлиц и 75 юрлиц.

LB.ua

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