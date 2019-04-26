РоSSия провела учения по уничтожению субмарины в Черном море

Подлодку условно подбили глубинными бомбами.

Черноморский флот РоSSии провел учения по поиску и уничтожению подводной лодки в Черном море.

Об этом говорится на сайте ЧФ РФ .

"Учебно-боевая задача была успешно выполнена. Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменен в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами", – говорится в сообщении.

В рамках учений моряки малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" отработали тактические приемы по непрерывному преследованию подлодки условного противника и ее уничтожению. Корабли осуществляли поиск подлодки во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации.

Напомним, что в начале апреля отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РоSSии провел ракетные стрельбы в акватории Черного моря, а также ракетные учения возле крымских аэродромов Саки и Кача.

Крым с 2014 года оккупирован РоSSийской Федерацией.