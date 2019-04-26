В Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала

На местах работает полиция и взрывотехники.

В Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала
Фото: Сергей Нужненко

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании аэропорта "Киев" им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабинета министров.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как рассказали в столичном главке полиции, на электронную почту поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

"Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - сообщили правоохранители.

Напомним, в четверг в Киеве "минировали" здание Верховной Рады.


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