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В Киеве "заминировали" Кабмин, Раду, аэропорт и три вокзала На местах работает полиция и взрывотехники. Фото: Сергей Нужненко Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании аэропорта " Киев " им.Сикорского , Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховой Рады и Кабинета министров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Как рассказали в столичном главке полиции, на электронную почту поступило сообщение о якобы минировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт " Киев "), зданий Верховной Рады и Кабинета министров. "Созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы", - сообщили правоохранители. Напомним, в четверг в Киеве "минировали" здание Верховной Рады.

LB.ua

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