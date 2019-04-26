СБУ идентифицировала уже 125 украинцев из ЧВК Вагнера
Некоторых из них перевозили в Сирию на кораблях ЧФ РФ.
Служба безопасности Украины идентифицировала еще семерых украинцев из роSSийской частной военной компании Вагнера, которые входили в состав ротной тактической группы "Карпаты" (она же "Весна")
На сайте СБУ говорится, что в 2016 году они на большом десантном корабле "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ отправились в Сирию.
Большинство из них входили в состав КСОВД, который причастен к тяжелым преступлениям на Донбассе в 2014-2015 годах.
В этот список вошли:
- Сафоненко Юрий Викторович, "Батя", 04.02.1967 г.р., так называемый атаман казачьего союза области войска Донского (КСОВД)
- Богданов Алексей Валерьевич, "Сеня", 17.07.1975 г.р., есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат "парламента ДНР"
- Ященко Сергей Александрович, "Ящер", 04.10.1972 г.р., командир взвода КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты"
- Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 г.р., боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты"
- Майоров Евгений Юрьевич, "Макар", 21.08.1976, боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты"
- Григорьев Олег Александрович, "Гриша", 01.12.1974 г.р., боец отряда КСОВД, стрелок РТГр "Карпаты"
- Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 г.р., стрелок РТГр "Карпаты"
Восьмой идентифицированный мужчина - гражданин РоSSии Бусыгин Юрий Юрьевич из Элисты.
В целом СБУ установила личности уже 125 граждан Украины, причастных к деятельности роSSийских спецслужб в составе ЧВК Вагнера на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.
"С октября 2017 СБУ провела четыре специальных брифинга и разместила 22 разоблачительных материала на сайте СБУ с доказательствами причастности этого подразделения ГУ ГШ ВС РФ к террористическим преступлениям в Украине в 2014-2015 годах. Сегодня СБУ публикует очередную тайну роSSийских спецслужб. Знаем, что и эта правда для Кремля - что «божья роса в глаза». Не удивлюсь, если завтра услышу официальное заявление роSSийского Минобороны: «Боевой корабль Черноморского флота РоSSии сдали в аренду гражданам для морского круиза. Кто же знал, что это убийцы и насильники?»" - прокомментировал публикацию глава СБУ Василий Грицак.
Напомним, в начале 2019 года исследовательская группа Bellingcat нашла доказательства связи ЧВК "Вагнера" и ГРУ РФ.
ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов РоSSии, возникшим на базе "фабрики троллей".
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