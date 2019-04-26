Суворовцы показали фюреру "роSSийских" роботов, которые сделаны в Южной Корее

Роботов можно купить на eBay и Amazon от $1000.

23 апреля президент РФ Владимир Путин посетил Суворовское военное училище в Санкт-Петербурге. Там курсанты показали ему роботов, умеющих выполнять команды "отжаться" и "упор лежа", назвав их своими современными разработками. Несмотря на это, в соцсетях люди выяснили, что это южнокорейские конструкторы Robotis Biolid, которые продаются на eBay и Amazon по цене от тысячи долларов.

Об этом сообщает Znak.

В официальных репортажах роSSийских СМИ о визите Путина в училище отмечено, что воспитанники показали президенту "свои разработки" в области робототехники.

РоSSийские военные роботы показали разминку перед Путиным pic.twitter.com/YkdRVzQkXZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 23, 2019

О том, что это южнокорейских роботов можно купить на eBay и Amazon за $1100 и $1199,90 соответственно, сообщил экономист Сергей Гурьев у себя в Twitter . На видео, которое он опубликовал, роботы выполняют те же команды, что и в Санкт-Петербургском Суворовском училище.

В Питере воспитанники Суворовского училища показали Путину свои разработки в области робототехники. Роботы суворовцев уже лет 7 продаются на eBay по цене от $1.000 в коробках с надписью Made in S.Korea. Видео 2013 года: https://t.co/8akiPkoXNe — Гурьянов Сергей (@Segozavr) April 24, 2019

Напомним, в декабре 2018 года в роSSийском Ярославле открылся всероSSийский форум "ПроеКТОриЯ" (ранее он назывался "Будущие интеллектуальные лидеры РоSSии"), который ежегодно проводится по распоряжению президента Владимира Путина.

В день открытия на форуме показали "самого современного робота" Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Борису посвятили свои сюжеты телеканал "РоSSия 24" и "Вести.Ярославль". Однако, в ролике было заметно, что из-под костюма "робота" видна шея человека.