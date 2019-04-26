Суд в Крыму увеличил время нахождения Балуха в колонии

РФ изменила подсчет срока содержания Балуха в СИЗО.

Суд в Крыму увеличил время нахождения Балуха в колонии
Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму "суд" отказался засчитать украинскому политзаключенному Владимиру Балуху проведенный в СИЗО срок, "день за полтора", как того требует законодательство РФ.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Судья приняла решение об ухудшении положения активиста (Балуха - ред.), а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора. Ч. 3 ст. 72 УК РФ четко говорит, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Судья решила считать этот срок, как день за день, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", - говорится в сообщении.

Инициатором иска была местная "прокуратура", которая просила отменить предыдущее постановление "Верховного суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста в общем сроке в колонии. "Прокуроры" просили "суд" пересчитать срок заключения, направив дело на новое апелляционное рассмотрение.

Однако "судья" Любовь Дьяченко приняла решение незаконное даже с точки зрения роSSийского законодательства.

Владимир Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи и выглядел, по словам защитника, очень изможденным и, конечно, был крайне возмущен таким решением судьи.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали продоження срока пребывания в колонии РФ украинском политзаключенным Владимиром Балухом. Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко подчеркнула, что РоSSия готова нарушить собственное законодательство для того, чтобы сломить дух украинских политзаключенных.

Ганебна арифметика: "суд" Криму постановив не зараховувати час, проведений В.Балухом в СІЗО, як 1 день за 1,5. Отже, час його перебування в колонії продовжено. У своїх спробах зламати дух укр.політв’язнів, окупанти готові порушити навіть своє власне законодавство #FreeBalukh pic.twitter.com/Y8eqCNTtDE

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 25 квітня 2019 р.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. Суд приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел.

ФСБ РоSSии задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".


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