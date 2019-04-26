На шахте под Луганском прогремел взрыв, есть погибшие

По предварительным данным, взорвался метан.

На шахте под Луганском прогремел взрыв, есть погибшие
Иллюстративное фото
Фото: dn.gov.ua

В мини-шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка на неподконтрольной Украине части Луганской области 25 апреля произошел взрыв. По неподтвержденным данным, погибли 19 человек.

ТАСС сообщает, что на месте происшествия работают четыре отделения луганского "военизированного горноспасательного отряда № 1" и сотрудники МЧС РоSSии, в том числе отряд горноспасателей.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил Громадському, что, по предварительным данным, взорвался метан, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.

При этом взрывы на шахте продолжаются - выделяется газ метан из вырубок.

Волынец добавил, что ближайший отряд горноспасательной службы находится в подконтрольном властям Лисичанске. При этом "ЛНР" решила обратиться к спасателям из Ростовской области РФ, которые находятся в более чем 200 километрах.


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