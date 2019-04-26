Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией

Накануне Линкявичус поздравил Зеленского с победой.

Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией
Фото: #facebook#.com/ze2019official

В четверг, 25 апреля, состоялась встреча победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Об этом говорится в заявлении на странице команды Зеленского в Facebook.

Сообщается, что накануне Линкявичус поздравил Зеленского с победой и предложил помощь во внедрении реформ в Украине в сферах борьбы с коррупцией и правоохранительной системе.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией в Украине.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом", - сказал Линкявичус.


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