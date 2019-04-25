Украинские пилоты протестировали французские летные шлемы LA 100

Параллельно завершается адаптация технической документации под украинские стандарты.

?Украинские пилоты протестировали французские летные шлемы LA 100
?Украинские пилоты протестировали французские шлемы LA 100
Фото: facebook.com/kpszsu

В Киевской области военные летчики бригады тактической авиации выполнили первые полеты в новом французском шлеме LA 100.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

"После применения снаряжения на практике - впечатление авиаторов очень положительные. Шлем тестируют, «подгоняют» по всем параметрам, а параллельно - завершается адаптация технической документации под украинские стандарты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное снаряжения уже не первый год используется летчиками НАТО, в том числе французскими.

"Одно из главных преимуществ LA 100 - его вес. Если роSSийский аналог ЗШ-7 весит около 2 кг, то «француз» вдвое меньше. То есть, в случае катапультирования нагрузка на шейный отдел позвоночника летчика составит уже не 40, а 20 кг. Несмотря на малый вес, шлем LA 100 достаточно прочный и легко выдерживает нагрузки. Стоимость французских шлемов значительно ниже", - сообщил старший инженер отдела эксплуатации авиационного оборудования подполковник Олег Наумук.

Фото: facebook.com/kpszsu

В течение трех месяцев новинку также протестируют в бригаде тактической авиации. После этого, командование Воздушных Сил будет ходатайствовать о закупке большей партии французских шлемов.

"LA 100 французского производства - удовольствие не из дешевых, однако наладить производство такого оборудования в Украине «с нуля» - еще дороже. Нужно сложное и дорогостоящее оборудование, а также сертификация в соответствии с международными стандартами. Поэтому пока оптимальным вариантом является импорт", - пояснил Наумук.

Напомним, в январе летчики ВСУ провели учения над Азовским морем.


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