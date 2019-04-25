??Литва призывает ужесточить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям ОРДЛО

Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение РоSSии об упрощении выдачи роSSийских паспортов жителям оккупированного Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

" МИД решительно осуждает указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий процедуру предоставления роSSийского гражданства гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецке и Луганске. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные документы, а также - ввести санкции против РФ за продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.

В связи с этим решением Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине. Оно может состояться в четверг, 25 апреля.

Слухи о том, что после второго тура выборов в Украине РоSSия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства для жителей ОРДЛО появились в середине апреля. По опыту Абхазии и Южной Осетии паспортизация должна снять социальную напряженность в оккупации - за счет возможности свободного выезда на заработки в РоSSию.