Литва призывает ужесточить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям ОРДЛО

МИД Литвы осуждает решение РоSSии о паспортизации ОРДЛО.

??Литва призывает ужесточить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям ОРДЛО
??Литва призывает ужесточить санкции против РФ
Фото: rus.tvnet.lv

Министерство иностранных дел Литвы осуждает решение РоSSии об упрощении выдачи роSSийских паспортов жителям оккупированного Донбасса и призывает международное сообщество ужесточить санкции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

"МИД решительно осуждает указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий процедуру предоставления роSSийского гражданства гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецке и Луганске. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Литва призывает международное сообщество не признавать незаконно выданные документы, а также - ввести санкции против РФ за продолжающееся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.

В связи с этим решением Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине. Оно может состояться в четверг, 25 апреля.

Слухи о том, что после второго тура выборов в Украине РоSSия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства для жителей ОРДЛО появились в середине апреля. По опыту Абхазии и Южной Осетии паспортизация должна снять социальную напряженность в оккупации - за счет возможности свободного выезда на заработки в РоSSию.

По данным МИД Украины, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма, в РоSSии находятся около 3 млн украинских граждан. В декабре в РФ приняли закон, упрощающий получение гражданства для украинцев. В 2018 году РФ предоставила гражданство более 83 тыс. гражданам Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационнымВолкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационным
Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью из-за дачи обличительных показаний (обновлено)Фигурантам дела Гандзюк смягчили статью из-за дачи обличительных показаний (обновлено)
"Северный поток 2" собирается подать в суд ЕС из-за новой газовой директивы"Северный поток 2" собирается подать в суд ЕС из-за новой газовой директивы
Гройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФГройсман объяснил новые роSSийские санкции против Украины имперской сущностью РФ
Судья киевского админсуда подал иск против ПорошенкоСудья киевского админсуда подал иск против Порошенко
Противники изменений климата захватили Музей естествознания в ЛондонеПротивники изменений климата захватили Музей естествознания в Лондоне
Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопросаЛяшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.
В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человекВ Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек
Зеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеняЗеленскому вручили админпротокол из-за демонстрации бюллетеня
Последние новости
Подгружаем последние новости