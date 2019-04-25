Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств в течение полугода

Правительство пообещало выполнить требования закона об украинском языке.

Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств в течение полугода
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду законопроект "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств" в течение шести месяцев. Данный законопроект предусмотрен законом о функционировании украинского языка как государственного, который приняли 25 апреля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко через пресс-службу Кабмина.

"Хочу ответственно заявить, что Кабинет министров готов к выполнению всех норм, предусматривающих участие правительства в обеспечении реализации и бюджетной поддержке закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнул Кириленко.

По его словам, правительство готово согласно одной из норм этого закона внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств" в течение шести месяцев.

Напомним, сегодня, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д с правками, которые озвучил под стенограму нардеп Николай Княжицкий перед голосованием, поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Под зданием Рады участники акции в поддержку украинского приветствовали принятие закона пением украинского гимна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Штаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорилисьШтаб Зеленского призвал "Нафтогаз" и Кабмин договориться о снижении цены на газ, хотя они уже договорились
Ляшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопросаЛяшко послал Вилкула в РоSSию из-за языкового вопроса
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобожденияСавченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Лондон разработал законопроект, усиливающий санкции против РФЛондон разработал законопроект, усиливающий санкции против РФ
Аграрии попросили Кабмин не запрещать популярные пестицидыАграрии попросили Кабмин не запрещать популярные пестициды
Единый законопроект о незаконном обогащении представят через 2-3 неделиЕдиный законопроект о незаконном обогащении представят через 2-3 недели
Кабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских КарпатКабмин принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат
Кабмин окончательно запретил прямые полеты в Москву из-за поездки Бойко к МедведевуКабмин окончательно запретил прямые полеты в Москву из-за поездки Бойко к Медведеву
ЦИК обнародовал полные результаты голосования украинцев за рубежомЦИК обнародовал полные результаты голосования украинцев за рубежом
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Последние новости
Подгружаем последние новости