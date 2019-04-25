Штаб Зеленского представил «военную доктрину»

50% бюджета пойдет на содержание ВСУ, 30% - на перевооружение, 20% - на подготовку.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского предоставила новую "военную доктрину". Данный документ передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин журналисту "Нового времени".

В документе подчеркивается, что вопросы безопасности и обороны – исключительно сфера ответственности президента. Штаб обещает руководство силами обороны в соответствии со стандартами, принятыми государствами-членами НАТО.

В команде Зеленского намерены в кратчайшие сроки перевести системы органов военного управления на натовские J-, G-, S-структуры, а также разделит должности начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Генштаб ВСУ будет отвечать за вопросы планирования и стратегического использования украинской армии, объединенный оперативный штаб – за вопросы командования ВСУ и отдельных родов войск, применения сил и войск.

Противостоять противнику суверенности Украины будет "добровольная и мотивированная армия", совместимая с армиями стран-членов НАТО. Усиливать эту армию будет резерв постоянной готовности.

Также подчёркивается, что командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отпору вооруженной агрессии.

Команда нового президента планирует сформировать современную систему планирования и управления оборонными финансовыми и материальными ресурсами, исходя из нормативных потребностей обороны.

Обещают решить "перезревший" вопрос лишения ВСУ несвойственных функций, обеспечить открытость финансовой информации о функционировании сектора безопасности и обороны и доступ общественности к контролю эффективности использования бюджета. Отмечается, что 50% финансового ресурса будет направляться на содержание Вооруженных сил, 30% - на их перевооружение, 20% - на подготовку войск и сил.

Государство будет гарантировать достойное обеспечение солдата и во время службы, и во время ветеранства.

Команда обещает обеспечивать военнослужащих служебным жильем, а тех, кто служит более 20-ти лет, – квартирами через целевые накопительные программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

"Армия получит современное высокотехнологичное оружие. Приоритет: средства разведки, ПВО (противовоздушной обороны –ред.), связь, РЭБ (радиоэлектронной борьбы – ред.)", - сказано в военной доктрине.

Доктрина гласит о том, что необходимо лишить ГК "Укроборонпром" функций формирования военно-технической политики. Следует перевести оборонные закупки на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы.

Вместе с тем функции формирования и реализации военно-промышленной политики будут возложены на новый центральный орган исполнительной власти.

Напомним, во втором туре президентских выборов одержал победу шоумен Владимир Зеленский. По результатам электронных протоколов, подсчитанных ЦИК, за него проголосовало 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%.

2,31% бюллетеней признаны недействительными.