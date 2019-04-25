Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен
Фото: dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника отдела Ирпенского управления ГУ Государственной фискальной службы Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, чиновник требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество. 24 апреля после получения 15 тыс. гривен взятки должностное лицо задержали.

В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Также следователи готовят ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее в Житомирской области глава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
У ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой областиУ ПЦУ отобрали храм на оккупированной территории Донецкой области
Князев назначил нового начальника полиции Харьковской областиКнязев назначил нового начальника полиции Харьковской области
Порошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBCПорошенко задекларировал 1,75 млн гривен компенсации от BBC
Глава полиции Одесской области покинет должностьГлава полиции Одесской области покинет должность
Глава Коростенского района и его подчиненный попались на взяткеГлава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке
Экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн гривенЭкс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к хищению 22 млн гривен
В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.
Полиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии отпустила обоих задержанных по подозрению в убийстве журналистки
"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней в Луганской области"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней в Луганской области
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
Последние новости
Подгружаем последние новости