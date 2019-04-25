Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке в 15 тыс. гривен
Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника отдела Ирпенского управления ГУ Государственной фискальной службы Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, чиновник требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество. 24 апреля после получения 15 тыс. гривен взятки должностное лицо задержали.
В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Также следователи готовят ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Ранее в Житомирской области глава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке.
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Политика
25.04.2019 08:53