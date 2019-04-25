На линии разграничения украинские силовики задержали роSSийского диверсанта

Житель Донбасса служит в роSSийских оккупационных войсках с 2016 года.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на линии разграничения на Донбассе диверсанта, пытавшегося проникнуть в тыл украинских войск для подготовки и проведения диверсий на военных объектах в районе села Новомихайловка Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщил пресс-центр ООС.

Фото: facebook/pressjfo.news

В среду, 24 апреля в районе ответственности отдельной механизированной бригады, выполняющей задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток", военнослужащие ООС задержали боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных формирований противника.

По данным ведомства, задержан житель Донецка 1977 года рождения, с 2016 года по настоящее время он проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса вражеских войск. Задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе села Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.

Боевик собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системе их защиты и охраны.

Задержанный предоставляет необходимую информацию Объединенным силам.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, в результате вражеского огня получил ранения один украинский военный.


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