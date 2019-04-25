Рада приняла закон об украинском языке

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д с правками, которые озвучил под стенограму нардеп Николай Княжицкий перед голосованием, поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Не голосовали за закон фракция "Оппозиционного блока", депутаты группы "Возрождение", а также члены "Оппозиционной платформы "За жизнь".

На голосование пришли третий президент Украины Виктор Ющенко, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко).

"Это исторический момент, который украинцы ждали века, потому что веками украинцы боролись за свой язык", - заявил перед голосованием Княжицкий, один из авторов законопроекта. Он сказал, что этот законопроект - это вопрос будущего Украины как государства. "Если мы не примем сегодня этот закон, через несколько лет роSSийские паспорта будут всюду по Украине, а те, кто общается по-украински, будут в лагерях и тюрьмах, как это происходило раньше", - предупредил Княжицкий.

Действие нового закона, как обещали авторы, не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время владение украинским языком будет обязательным для большого круга служащих - от президента до учителей и врачей. Он должен будет использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национального меньшинства) и сфере культуры.

Законопроект предполагает введение сертификации уровня владения украинским языком государственными чиновниками. Требования относительно соответствующего уровня владения языком и проверку его уровня будет осуществлять Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом министров.

Законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Также предлагается дополнить ст. 338 Уголовного кодекса и предусмотреть, что унижение государственного языка наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.