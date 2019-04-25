Рада приняла закон об украинском языке

"Это исторический момент, который украинцы ждали века".

Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д с правками, которые озвучил под стенограму нардеп Николай Княжицкий перед голосованием, поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Не голосовали за закон фракция "Оппозиционного блока", депутаты группы "Возрождение", а также члены "Оппозиционной платформы "За жизнь".

На голосование пришли третий президент Украины Виктор Ющенко, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко).

"Это исторический момент, который украинцы ждали века, потому что веками украинцы боролись за свой язык", - заявил перед голосованием Княжицкий, один из авторов законопроекта. Он сказал, что этот законопроект - это вопрос будущего Украины как государства. "Если мы не примем сегодня этот закон, через несколько лет роSSийские паспорта будут всюду по Украине, а те, кто общается по-украински, будут в лагерях и тюрьмах, как это происходило раньше", - предупредил Княжицкий.

Действие нового закона, как обещали авторы, не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время владение украинским языком будет обязательным для большого круга служащих - от президента до учителей и врачей. Он должен будет использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национального меньшинства) и сфере культуры.

Законопроект предполагает введение сертификации уровня владения украинским языком государственными чиновниками. Требования относительно соответствующего уровня владения языком и проверку его уровня будет осуществлять Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Предлагается также учредить должность уполномоченного по защите государственного языка, назначаемого и увольняемого с должности Кабинетом министров.

Законопроект приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Также предлагается дополнить ст. 338 Уголовного кодекса и предусмотреть, что унижение государственного языка наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставкуГлава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал в отставку
Найема облили фекалиями в ОдессеНайема облили фекалиями в Одессе
Нардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститьсяНардеп из группы Коломойского на согласительном совете призвал Раду самораспуститься
Зеленский представил свою командуЗеленский представил свою команду
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - ГеращенкоКоманда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств в течение полугодаКабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств в течение полугода
Порошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурацииПорошенко пообещал подписать закон о языке, а Зеленский - провести его анализ после инаугурации
Депутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языкеДепутаты от "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене закона о языке
Киеврада предложит парламенту увеличить штафы за выброс мусора в неположенных местахКиеврада предложит парламенту увеличить штафы за выброс мусора в неположенных местах
В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человекВ Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на ДонбассеУ Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Зеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит законЗеленский заявил, что посадит "даже Коломойского", если тот нарушит закон
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекреченоРешение суда о незаконности национализации Приватбанка засекречено
Суд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развитияСуд снял арест с 1,2 млрд гривен окружения Януковича во Всеукраинском банке развития
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобожденияСавченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Последние новости
Подгружаем последние новости