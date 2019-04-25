Киеврада предложит парламенту увеличить штафы за выброс мусора в неположенных местах

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам экологической политики назвала это серьезной проблемой.

Киеврада предложит парламенту увеличить штафы за выброс мусора в неположенных местах
Фото: Крым.Реалии

24 апреля Киевский городской совет поддержал проект обращение по урегулированию вопроса о выбрасывании отходов в неположенных местах. Далее он обратиться в Верховную Раду с этим предложением. Об этом сообщается в пресс-центре Киевсовета.

Суть проекта заключается в том, что Киевский городской совет предложит парламенту увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов.

В сообщении подчеркивается, что выброс мусора в не предназначенных для этого местах стал серьезной проблемой, а органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решать данный вопрос.

"Размеры штрафов и механизм их наложения, являются недостаточно действенными. Это необходимо совершенствовать на законодательном уровне. Поэтому мы хотим призвать Верховную Раду ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)", - сообщил инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Максим Борозенец.

Такой законопроект способен усилить ответственность тех, кто засоряет и город, и страну в целом.

Проект должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, в феврале 2019 года Кабмин одобрил Национальный план управления отходами до 2030 года. Ключевыми параметрами этого плана являются: разработка региональных планов управления отходами, строительство региональных полигонов безопасных отходов, а также комплексов по восстановлению отходов, конкретные меры на основе законодательства по сбору, переработке и утилизации и т.д.

Данный план управления также получил положительную оценку от представительства ЕС в Украине.


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