Волкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационным

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы".

Волкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационным
Курт Волкер
Фото: twitter

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал решение РоSSии упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Это решение РоSSии по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в Twitter.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", - подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что США осуждают "абсурдный и дестабилизирующий указ РоSSии" в отношении роSSийских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждают решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.

Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине. Оно может состояться в четверг, 25 апреля.


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