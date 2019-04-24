Названа предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

Заседание может состояться в четверг, 25 апреля.

Названа предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине
Фото: пресс-служба президента

Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине может состояться 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.

По его словам, заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени).

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.

Постпредство Украины при ООН сообщило, что украинские дипломаты просят созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в роSSийское гражданство для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче роSSийских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не принимать паспортов РФ.


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