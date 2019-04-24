Названа предполагаемая дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине
Заседание может состояться в четверг, 25 апреля.
Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине может состояться 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени, сообщил "Интерфаксу" источник в ООН.
По его словам, заседание может состояться в четверг, 25 апреля, в 15:00 (22:00 по киевскому времени).
Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РоSSии Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в РоSSии более пяти лет.
Постпредство Украины при ООН сообщило, что украинские дипломаты просят созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в роSSийское гражданство для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче роSSийских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не принимать паспортов РФ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.04.2019 20:26
24.04.2019 20:27