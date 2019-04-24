Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня

Вовк не согласился с общепринятой датой 27 мая.

Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Павел Вовк
Фото: Павло Вовк / Facebook

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что возможность распустить Верховную Раду сохраняется до 14 июня, а не до 27 мая. То есть теоретически избранный президент Владимир Зеленский сможет это сделать.

Об этом говорится в фейсбуке Вовка.

По его мнению, 6 месяцев, в течение которых Президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитывать не от дня принятия присяги депутатами, а от дня первого заседания Рады нового созыва.

"Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная Рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва", - написал глава суда.

Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года, полномочия действующего созыва могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

Однако в среднем между днем выборов и днем открытия первого заседания Рады проходит 48 дней, подсчитал Вовк.

Соответственно он предполагает, что полномочия действующей Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, что предоставляет Президенту право прекратить полномочия парламента в срок до 14 июня.

Напомним, перед выборами Зеленский заявил, что в случае победы "будет думать" над роспуском Рады.

Действующий президент Петр Порошенко этого делать не собирается, поэтому инаугурацию Зеленского, скорее всего, отложат на конец мая.


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