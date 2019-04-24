Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БПП

"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда".

Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка БПП
Святослав Вакарчук
Фото: newsonline24.com.ua

Фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук опроверг слухи о том, что он может стать первым номером списка партии "БПП Солидарность" на выборах в Верховную Раду.

Об этом он написал в твиттере, отвечая на вопрос журналистки Кристины Бердинских.

"Как правило, я слухи не комментирую. Но раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда", - заявил Вакарчук.

Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда!

— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) April 23, 2019

Напомним, в 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

В то же время Вакарчук пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский в марте 2019 года говорил, что готов был уступить Вакарчуку.


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