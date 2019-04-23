Главный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборах

Еврейское сообщество готово сделать все возможное для помощи Зеленскому на этом пути.

Главный раввин Украины поздравил Зеленского с победой на выборах
лавный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман
Фото: Youtube

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

Об этом говорится в его поздравлении в Фейсбуке.

"Примите мои искренние поздравления по случаю избрания Вас президентом Украины. Вы получили беспрецедентную поддержку и доверие со стороны украинского народа. Сегодня в Ваших руках оказались все возможности, чтобы вывести Украину из такого непростого положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - заявил Моше Реувен Асман.

Он также отметил, что еврейское сообщество готово сделать все возможное для помощи Зеленскому на этом пути.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте ЦИК, актера Владимира Зеленского поддержали 73,23% избирателей (13,524 млн).

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей (4,516 млн человек).


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