В БПП оценили шансы роспуска Рады как 50 на 50
Ирина Луценко думает, что депутаты не настроены на роспуск.
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко оценила перспективу досрочного прекращения работы украинского парламента как равновероятную тому, что он проработает до установленной даты парламентских выборов.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента 23 апреля, передает «Интерфакс-Украина».
"Этот парламент считает, что спешить с роспуском нецелесообразно. Думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации", - сказала Ирина Луценко.
На вопрос, насколько действительно реальны досрочные парламентские выборы с юридической точки зрения, она ответила "пятьдесят на пятьдесят".
По ее словам, фракция Блок Петра Порошенко, которую она представляет, всегда готова к выборам.
Напомним, 18 апреля 2019 года в интервью телеканалу «Прямий» Глава Верховной Рады Андрей Парубий исключил роспуск парламента. Он отметил, нет никаких юридических оснований для проведения данной процедуры.
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Политика
23.04.2019 13:47