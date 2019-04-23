В БПП оценили шансы роспуска Рады как 50 на 50

Ирина Луценко думает, что депутаты не настроены на роспуск.

В БПП оценили шансы роспуска Рады как 50 на 50
Фото: Татьяна Бондаренко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко оценила перспективу досрочного прекращения работы украинского парламента как равновероятную тому, что он проработает до установленной даты парламентских выборов.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента 23 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

"Этот парламент считает, что спешить с роспуском нецелесообразно. Думаю, что депутаты не настроены на роспуск. Но все будет зависеть от ситуации", - сказала Ирина Луценко.

На вопрос, насколько действительно реальны досрочные парламентские выборы с юридической точки зрения, она ответила "пятьдесят на пятьдесят".

По ее словам, фракция Блок Петра Порошенко, которую она представляет, всегда готова к выборам.

Напомним, 18 апреля 2019 года в интервью телеканалу «Прямий» Глава Верховной Рады Андрей Парубий исключил роспуск парламента. Он отметил, нет никаких юридических оснований для проведения данной процедуры.


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