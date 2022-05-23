Лукашенко в лицо путину посмеялся над "укреплением рубля", в сети оценили: "Судя по позам..."

Александр Лукашенко, владимир путин

Александр Лукашенко не смог сдержать смех, рассказывая владимиру путину об «успехах» роSSийской экономики.

В сети появились кадры с новой встречи роSSийского и белорусского диктаторов. 23 мая президенты встретились в Сочи, чтобы обсудить «важные вопросы». Среди них оказался и вопрос экономики.

Лукашенко и путин изо всех сил старались создать видимость того, что их страны продолжают спокойно жить под санкциями. В частности, на встрече провозглашалось, что переход на расчеты в нацвалютах «дает эффект» и «способствует укреплению рубля».

Впрочем, разглагольствуя на эту тему Лукашенко не смог сохранить серьезное лицо.

«Рубль укрепляется бешенными темпами – чтоб мы тут не переборщили!», - произнес белорусский президент, не сдержав смеха на словах «бешенными темпами».

В этот момент путин сидел с опущенными в пол глазами и явно неестественной улыбкой. На словах о «бешенных темпах» роста рубля он удивленно вскинул брови.

В сети обратили внимание на то, что в целом на этой встрече Лукашенко выглядел более уверенно, чем путин.

«Судя по позам, в роли просящего на данный момент уже не Лукашенко», «Пока видно, что у Лукашенко маразм укрепляется!», «Трусливый массовый убийца Путин со своим прихвостнем Лукашенко. То, как избавились от бен Ладена, также хорошо смотрелось на этих двух людях», «Лукашенко смеется над «укреплением» рубля. Лицо главного рашиста в этот момент – как у школьника, которого отчитывает завуч», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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