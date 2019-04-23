Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
«Мы – команда Петра Порошенко».
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в «конструктивной оппозиции» к Владимиру Зеленскому, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента Украины.
Об этом Джемилев сообщилв комментарии Крым.Реалии.
«Мы – команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросам, которые мы считаем правильными – будем всецело его поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу – мы будем подавать свой голос», – сказал Джемилев.
Джемилев добавил, что для Украины сейчас главное – сберечь стабильность.
Напомним, ЦИК обработала уже более 99% протоколов. Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом – за него проголосовали более 73% избирателей, за Порошенко - более 24%.
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Политика
23.04.2019 08:56