Патриарх Филарет готов помочь Зеленскому в консолидации проукраинских сил

Филарет подчеркнул важность сохранения единства ввиду продолжающейся роSSийской агрессии против Украины.

Патриарх Филарет готов помочь Зеленскому в консолидации проукраинских сил
Фото: Укринформ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал Вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь возложит на Вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом", - сказано в поздравлении Филарета Зеленскому и опубликованном на странице патриарха в Фейсбуке.

Патриарх Филарет напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

"В связи с этим хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательны доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с роSSийским агрессором", - отметил патриарх.

Также патриарх Филарет подчеркнул важность сохранения единства ввиду продолжающейся роSSийской агрессии против Украины.

Почетный патриарх ПЦУ заявил, что первоочередной задачей для Владимира Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом", - добавил Филарет.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали меньше 30% избирателей, за его оппонента Зеленского - более 70%.


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