Православная Церковь Украины впервые провела литургию с сурдопереводом

21 апреля православные празднуют Вербное воскресенье.

Православная Церковь Украины впервые провела литургию с сурдопереводом

В Свято-Михайловском Златоверхом Соборе в Вербное воскресенье, 21 апреля, произошло знаковое событие: митрополит Епифаний совершил Божественную литургию, которую впервые перевели на язык жестов.

Об этом сообщает Православная Церковь Украины в Facebook.

"Отныне торжественные богослужения в Михайловском Златоверхом соборе будут совершаться с сурдопереводом. Ведь Слово Божье – для каждого!" - говорится в сообщении.

В слове к мирянам митрополит напомнил о необходимости задуматься над тем, как мы будем встречать Воскресение Христово.

"Великий Пост, как и вся наша жизнь – это путь к Богу. И не нужно забывать, что сам Бог всегда идет навстречу человеку. Бог сам стал человеком, чтобы прийти к нам и сегодня. Он идет навстречу нам и входит в священный град нашей с вами души. Поэтому давайте жить так, чтобы эта встреча была достойной", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.


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